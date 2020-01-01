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GODIVA 松露巧克力系列嶄新亮相 重新演繹時尚優雅

比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA迎接 95周年紀念之際，松露巧克力系列融合精緻新意，帶來全新形象禮盒，重新演繹時尚優雅。禮盒外觀將兼具創意與質感的流線形文字與元素融入整體設計，勾勒出別緻藝術氣息，營造耳目一新的感官驚喜，每一顆松露巧克力都承襲歷久彌新的匠心工藝，賦予經典高雅的現代時尚魅力。

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@godivaasia

GODIVA Taiwan
如果Life is like a box of chocolates
在你的生命中，是否也曾發生過跟巧克力有關的故事呢
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